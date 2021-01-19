محافظ شمال: مستعدون لأي تقلبات جوية

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، استعداد كافة المرافق الخدمية بالمحافظة لأي تقلبات جوية.وقرر محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة.. حيث تشهد المحافظة انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ورياحا باردة أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية.وشدد على استعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.. مؤكدا المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة (الري والطرق والأرصاد الجوية).