برلماني يطالب بزيادة أعداد المقبولين بكليات طب الجامعات الخاصة

قال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه كان ينتظر أن يكون للبحث العلمي دور أكبر في أزمة فيروس كورونا وطريقة العلاج.وأضاف أبوالعلا: "متى نصنع المصل واللقاح المصري"، مطالبا بتخفيض سعر المسحات لصالح المواطن المصري.وتابع، أن هجرة الأطباء المصريين أصبح أمر مؤرق جدا، ونام ضرورة لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب بالجامعات الخاصة.كما طالب بالتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والاستعانة بالخبرات الجامعية بوزارة الصحة.