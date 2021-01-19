فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبوسليم فى بنى سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر فصل التيار عن مغذي قرية أبو سليم مركز بني سويف، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر غد الأربعاء وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.