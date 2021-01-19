كورونا يغلق 30 مدرسة و100 فصل في فرنسا

قال وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلونكير، إنه تم إغلاق 30 مدرسة و100 فصل حتى الآن في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد، متوقعا أن يزداد هذا العدد قليلا خلال الأيام المقبلة، ولكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود انفجار لعدوى كورونا في المدارس.وأضاف "بلونكير" - في تصريح أوردته قناة (فرانس تي في إنفو) الإخبارية اليوم الثلاثاء - "أنه في هذه المرحلة، لم يكن هناك مجال لإغلاق المدارس".. مشددا على أن قرار الإغلاق سيكون آخر شيء وذلك في حال إذا ساء الوضع الصحي في فرنسا.وفيما يتعلق بامتحانات شهادة البكالوريا والمقررة في شهر مارس المقبل، أجاب وزير التعليم الفرنسي أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي في نهاية الشهر الجاري.وكانت فرنسا قد قررت في 16 يناير الجاري تقديم موعد بدء ساعات حظر التجول ليبدأ من السادسة مساء؛ للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا، وخصوصا من خلال سلالته الأكثر عدوى.