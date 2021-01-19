البرلمان يوافق على إغلاق باب المناقشة على بيان وزير التعليم العالي

وافق مجلس النواب على إقفال باب المناقشة الخاص ببيان وزير التعليم العالي.وقال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إنه ورد إليه طلب موقع من أكثر من 20 عضوا بغلق باب المناقشة.وحظر جبالي النواب من الخروج عن نظام الجلسة وبالتالي تطبيق اللائحة وطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليق على ما ورد في كلمات النواب.