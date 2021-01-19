«الوزير» يستقبل سفير ألمانيا لبحث تدعيم التعاون في مجالات النقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيسي هيئتي السكك الحديدية والقومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الألمانية، والتعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات ومنها مجال النقل، حيث كان أحدث أوجه هذا التعاون هو توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وسيمنز العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة.وأعرب السفير الألماني بالقاهرة عن اهتمام الشركات الالمانية بتدعيم التعاون مع الجانب المصري في قطاع النقل البحري خاصة وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف (يوروجيت الألماني وكونشتيب إيطاليا) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط ).وأكد وزير النقل أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بما يساهم في تطوير هذه المنظومة.وأشاد السفير الألماني بالقاهرة بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات عملاقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اتجاه مصر نحو تطوير البنية التحتية في شتى المجالات وخاصة قطاع النقل والسكك الحديدية بعد الانتهاء من تطوير شبكة الطاقة الكهربائي هو نفس الاتجاه الذي اتخذته الدول المتقدمة.وتباحث الجانبان في التعاون في مجال إنشاء مركزا للتحكم بشبكة السكك الحديدية (الديزل والكهرباء) التي سيتم تنفيذها وكذلك التعاون لإنشاء مركزا لتدريب وتأهيل وصيانة خاص بمنظومة السكك الحديدية يتم خلاله تدريب المهندسين والفنيين المصريين على أحدث نظم تكنولوجيا السكة الحديد والقطارات السريعة وذلك على أيدي خبراء المانيا المتخصصين في هذا المجال.كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة هيرنكنشت الألمانية في مجال تدريب 160 مهندسا وعاملا مصريا على ماكينات حفر الأنفاق ليتم تأهيلهم بما يمكنهم من العمل في السوق المصرية والألمانية.كما أعرب السفير الألماني عن رغبة شركتى (DB شانكر – DHL ) الألمانيتين للتعاون مع الجانب المصري في مجال نقل البضائع وانشاء المناطق اللوجيستية.وأكد الوزير على اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذه المنظومة وكذلك تنفيذ خطة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عبر شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.كما أشار الوزير إلى أنه في مجال مشروعات الربط بين مصر ودول الجوار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي والبري مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمرًا للتعاون بين الجانبين ففي مجال الربط البري مع دول الجوار فهناك طريق القاهرة كيبب تاون الذي يمر بعدد 9 دول إفريقية بطول 10228كم، منهم 1155كم داخل الأراضي المصرية جاري تطويرها، وكذلك الطريق البري المخطط انشاؤه بين مصر وتشاد وفي مجال الربط السككي فهناك مخطط لإنشاء خط أسوان توشكى وادى حلفا للربط مع السودان، وخط الاسكندرية السلوم بنغازي للربط مع ليبيا، وكذلك مشروع خط الفردان العريش رفح طابا.كما أشار الوزير إلى أنه يتم تطوير كل الموانئ المصرية على البحر المتوسط للربط مع دول شمال وغرب إفريقيا وتطوير الموانئ المصرية على البحر الأحمر للربط مع دول شرق إفريقيا.