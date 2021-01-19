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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التعليم العالي عن «طب بدبلوم تجارة»: وضعنا قواعد لمعالجة الموقف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:55 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة وضعت قائمة بأسماء الجامعات بالخارج وفقًا للمعايير الدولية للقبول.

وأضاف عبدالغفار أن هناك قرارًا في المجلس الأعلى للجامعات بإجراء اختبارات لكل العائدين، وبالتالي تحدث معادلات وهناك امتحانان في السنة لاعتماد الشهادة وما دون ذلك لن يتم اعتماده، مضيفًا أن هناك جامعات عالمية معروفة ومشهود لها يمكن اعتماد الشهادات الصادرة منها.

واعترف الوزير، في رد على تساؤل النائب سامي هاشم بشأن قبول خريجي دبلوم التجارة بكليات الطب، أن هناك بعض الجامعات الخارجية تقبل طلابًا دون النظر إلى المجموع أو حتى التخصص أو الاعتبارات الخاصة بالقبول، ولذلك كانت لنا تلك الإجراءات التي تعالج هذا الموقف.


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