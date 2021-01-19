رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم المفتوح جامعة القاهرة:



- الخطوة الثانية: كتابو اسم الطالب الراغب في معرفة نتيجة التعليم المفتوح في الجزء المخصص له.



- الخطوة الثالثة: تسجيل الرقم السري الخاص بكل طالب.



وبعد ذلك ستظهر النتيجة في حال توافرها.



ما هي شروط القبول بجامعة القاهرة للتعليم المفتوح: -امتلاك الطالب شهادة الثانوية العامة أو ما يساويها من شهادات مع مرور خمسة أعوام على امتلاكه لهذه الشهادة، وتكون درجته تتعدى نسبة 50%.



- النجاح في المقابلة الشخصية لمن يريد أن يتقدم في الترجمة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإعلام، وفي حال التقديم لدرار العلوم يشترط النجاح في اختبار القدرات.



- توفر 3 الجامعة كليات التعليم المفتوح، وهي كلية التجارة في عدة أقسام منها قسم إدارة 4 الأعمال اختصاص تسويق أو استثمار وتمويل، أو محاسبة تكاليف، أو الإدارة الصناعية والإنتاج، 5 ومحاسبة ومراجعة.

اقرأ أيضا رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 وتوفر أيضا كلية الآداب قسم ترجمة اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، والعبرية قسم 6 الأرشيف الإلكتروني والنشر، والفلسفة النظرية والعلمية، والدراسات التاريخية، وقسم علم الاجتماع.

وتوفر أيضا كلية الآداب قسم ترجمة اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، والعبرية قسم 6 الأرشيف الإلكتروني والنشر، والفلسفة النظرية والعلمية، والدراسات التاريخية، وقسم علم الاجتماع. - توفر 3 الجامعة كليات التعليم المفتوح، وهي كلية التجارة في عدة أقسام منها قسم إدارة 4 الأعمال اختصاص تسويق أو استثمار وتمويل، أو محاسبة تكاليف، أو الإدارة الصناعية والإنتاج، 5 ومحاسبة ومراجعة.