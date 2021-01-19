رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم المفتوح جامعة القاهرة
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:30 م
الدستورطباعة
ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم المفتوح جامعة القاهرة، وذلك بعد فتح باب إعادة الرصد لمواد الرسوب للطلاب الدارسين بنظام التعليم المفتوح بالتيرم الثامن دور يوليو 2020 بداية من 2 نوفمبر الماضي 2020 ولمدة أسبوع، على أن يتم إعادة الرصد من خلال أساتذة المواد.
ومن جانبه، أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، أن 20 ألف طالب وطالبة من الذين لم يتموا دراستهم بنظام التعليم المفتوح القديم أدوا امتحانهم إلى جانب 10 آلاف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، مشيرًا إلى أن الامتحانات أقيمت وسط إجراءات مُشددة وفق الضوابط القانونية الخاصة بالامتحانات، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
- الخطوة الاولي: تسجيل الدخول علي المرسي الرسمي للتعليم المفتوح على الرابط التالي: ou.cu.edu.egresultlogin.aspx.
- الخطوة الثانية: كتابو اسم الطالب الراغب في معرفة نتيجة التعليم المفتوح في الجزء المخصص له.
- الخطوة الثالثة: تسجيل الرقم السري الخاص بكل طالب.
وبعد ذلك ستظهر النتيجة في حال توافرها.
- النجاح في المقابلة الشخصية لمن يريد أن يتقدم في الترجمة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإعلام، وفي حال التقديم لدرار العلوم يشترط النجاح في اختبار القدرات.
- توفر 3 الجامعة كليات التعليم المفتوح، وهي كلية التجارة في عدة أقسام منها قسم إدارة 4 الأعمال اختصاص تسويق أو استثمار وتمويل، أو محاسبة تكاليف، أو الإدارة الصناعية والإنتاج، 5 ومحاسبة ومراجعة.
ومن جانبه، أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، أن 20 ألف طالب وطالبة من الذين لم يتموا دراستهم بنظام التعليم المفتوح القديم أدوا امتحانهم إلى جانب 10 آلاف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، مشيرًا إلى أن الامتحانات أقيمت وسط إجراءات مُشددة وفق الضوابط القانونية الخاصة بالامتحانات، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم المفتوح جامعة القاهرة:ويمكن استعلام الطلاب عن نتيجة التعليم المفتوح جامعة القاهرة عن طريق ثلاث خطوات على النحو التالي:
- الخطوة الاولي: تسجيل الدخول علي المرسي الرسمي للتعليم المفتوح على الرابط التالي: ou.cu.edu.egresultlogin.aspx.
- الخطوة الثانية: كتابو اسم الطالب الراغب في معرفة نتيجة التعليم المفتوح في الجزء المخصص له.
- الخطوة الثالثة: تسجيل الرقم السري الخاص بكل طالب.
وبعد ذلك ستظهر النتيجة في حال توافرها.
ما هي شروط القبول بجامعة القاهرة للتعليم المفتوح:-امتلاك الطالب شهادة الثانوية العامة أو ما يساويها من شهادات مع مرور خمسة أعوام على امتلاكه لهذه الشهادة، وتكون درجته تتعدى نسبة 50%.
- النجاح في المقابلة الشخصية لمن يريد أن يتقدم في الترجمة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإعلام، وفي حال التقديم لدرار العلوم يشترط النجاح في اختبار القدرات.
- توفر 3 الجامعة كليات التعليم المفتوح، وهي كلية التجارة في عدة أقسام منها قسم إدارة 4 الأعمال اختصاص تسويق أو استثمار وتمويل، أو محاسبة تكاليف، أو الإدارة الصناعية والإنتاج، 5 ومحاسبة ومراجعة.