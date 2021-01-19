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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجامعات الخاصة تضع وزير التعليم العالي تحت «مقصلة» النواب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:28 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبات نيابية بتطوير الكتاب الجامعي فضلا عن التساؤل عن آلية وزارة التعليم العالي بشأن المغالاة في مصاريف الجامعات الخاصة.

طالب النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بملف الجامعات الحكومية، لاسيما فى ظل التكدس العددي بين طلاب الجامعات.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وقال «أباظة»: «إننا نشهد أن الدكتور خالد عبد الغفار لن يتوانى عن حضور اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمى ف الفصل التشريعي الأول، ولكن هناك بعض الملاحظات نحتاج الرد عليها، ومن بينها أهمية تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية، ولاسيما في ظل الشكاوى من ارتفاع تكلفة الدراسة بها».

وأوضح: «حينما تم إنشاء الجامعات الأهلية كان الهدف منها هو منافسة الجامعات الخاصة، ولكن تكلفة الدراسة بها كبيرة»، متسائلًا عن حقيقة إنشاء تنسيق الجامعات الخاصة، وهل الهدف من ذلك تقييدها؟.

وأشار إلى أن بعض الطلاب يضطرون للسفر للالتحاق بالجامعات بالخارج والسبب، في ذلك عدم وجود أماكن للدراية في الجامعات الخاصة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالكتاب الجامعى ولا سيما أنه فقد طعمه، كما طالب بضرورة الانتقال باستراتيجية تلبحث العلمي من النظام الأكاديمى إلى التطبيقي.



وتساءل عن البحث العلمي في ظل اهتمام القيادة السياسية به، مضيفًا: «نحتاج إلى التكامل بين المراكز البحثية والجامعات، ولدينا 185 ألف عالم.. أين هى البحوث العلمية».

وفي ذات السياق، لفتت النائبة مني عبد العاطي، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مغالاة في مصاريف الجامعات الخاصة، مطالبة بآلية لتنظيمها، فضلا عن تساؤلها بشأن سياسة وزارة لتطوير الكتاب الجامعي، وكيفية تفعيل بنك المعرفة في نظام التعليم لاسيما وأنه كنز.

وشددت على أهمية الاهتمام بالطلاب من الناحية البحثية من خلال إقرار مادة عملية حول البحث العلمي للطلاب، متسائلة عن سياسية الوزارة لتخطي العقبات فيما وصفته بـ«التعليم الهجين» الذي دفعت به ظروف فيروس كورونا المستجد، لا سيما وأن كثير من الطلاب ليس لديه إنترنت، مع عدم كفاية أساتذة الجامعات.

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