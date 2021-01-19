محافظة القاهرة تواصل اعمالها بمحيط شجرة مريم

واصل حي المطرية بمحافظة القاهرة، أعماله بشارع المطراوي استعدادا لتنفيذ مخطط رفع كفاءة شجرة مريم، وتفقد اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أعمال الصرف الصحي الجارية بشارع المطراوي للوقوف على المراحل التي تم الانتهاء منها ومدى التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى للانتهاء من الاعمال.وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه عقب انتهاء اعمال شركة الصرف ستبدأ اعمال رفع كفاءة شجرة مريم الواقعة بشارع المطراوي.واكد نائب محافظ القاهرة في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المقرر الانتهاء الاعمال بمحيط شجرة مريم آخر يناير الجاري، حسب الخطة التطويرية الموضوعة لمزار العائلة المقدسة بحي المطرية