الأصدقاء الثلاثة يذبحون «فخري».. مارس الجنس مع 30 سيدة في قنا

لقي شاب يُدعى «فخري» مصرعه على يد ثلاثة من أصدقائه بسبب علاقة محرمة جمعت الشاب بزوجة عم أحدهم في منطقة نجع حمادي في محافظة قنا.المشهد الأخير من هذه الجريمة كان «جثة هامدة ممددة على أريكتين داخل غرفة مظلمة والدماء تسيل من رقبة المجني عليه بسكين أصدقائه الثلاثة».• البدايةحصلت «الدستور» على تفاصيل الجريمة والتي بدأت بجلسة مزاج جمعت «فخري» مع أحد أصدقائه انقطع خلالها التيار الكهربائي أثناء تعاطيهما المواد المخدرة على وقع أغاني المهرجانات، واستعان الصديق بهاتف المجني عليه ليضيء الكشاف، لكنه تفقّد الهاتف وإذا به يجد عليه فيديو جنسيًا لـ«فخري» مع سيدة.تحقق الصديق من ملامح السيدة فإذا بها زوجة عم صديقيها «ك» و«م»، فغدر به ونقل الفيديو إلى هاتفه، وذهب إليهما وحكى لهما ما حدث فنشبت بينهم مشاجرة هددوه خلالها بقتله والانتقام منه ثأرًا لشرفهم.وعقب ذلك، رسم الثلاثة خطة لتنفيذ جريمتهم فأوهموا «فخري» بالصلح وذهبوا به إلى مزرعة بحجة تعاطي المخدرات والسمر وفجأة أخرج أحدهم الفيديوهات وواجهه بها مرة أخرى، واندلعت مشاجرة بينهم استخدموا سلاحًا أبيض وقيده اثنان منهما وذبحه الثالث ثم وجهوا له جميعًا طعنات متفرقة بالجسم لينهوا بذلك قصة «كازانوفا المنطقة»، الذي ضبط بهاتفه المحمول فيديوهات تشير لتعدد علاقته المشبوهة مع أكثر من 30 سيدة.اكتشاف الجريمةشم أحد العمال رائحة كريهة تنبعث من مزرعة الفراخ وبتفقد الأمر وصل إلى الغرفة التي تتمدد فيها جثة «فخري»، وعلى الفور أخطر قسم شرطة «نجع حمادي» وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتمَّ التحفظ على الجثة.وبإجراء التحريات تمَّ التوصل إلى هوية المتهمين الثلاثة وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.