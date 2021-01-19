رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

شهدت قرية كفرالعرب التابعة لمركز فارسكور بدمياط وقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بدمياط، اليوم الثلاثاء، موجة رياح شديدة أعقبها هطول أمطار، تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمدينة.كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيًا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى غرق شوارع مدينة رأس البر بدمياط.