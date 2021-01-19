تعيين وكيلين جددين لكلية التربية بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتور رضوان حمودة ندا شافعي، وكيلًا لكلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من 30 ديسمبر الماضي وحتى بلوغه السن القانونية في 15 أبريل 2022.كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور حازم محمود راشد وكيلًا لكلية التربية لشؤون الدراسات العليا والبحوث إعتبارا من 30 ديسمبر الماضي وحتى 10 سبتمبر 2023.