«التضامن» تنظم رحلات تعريفية بمعالم مصر لأبناء دور الأيتام

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي رحلات تعريفية بأهم معالم جمهورية مصر العربية الأثرية والعسكرية والدينية والسياحية، بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة، في إطار توجهها نحو غرس روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب قاطني مؤسسات الرعاية.بدأت أولى الرحلات التعريفية لعدد من المؤسسات الوطنية استهلتها الوزارة بالمتحف الحربي، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف اللواء دكتور هبة ابو العمايم مستشار الرقابة والتفتيش، وتم اصطحاب 30 طفلة وطفلا من دور الأيتام، بعد تحفيز المتميزين منهم علميًا وسلوكيًا.واستقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أبناء الوزارة من دور الأيتام في مكتبها بمقر الوزارة، حيث رحبت بهم وأدارت حوارًا معهم حول تجربتهم وما شاهدونه في الرحلة، كما أكدت على أهمية تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الشباب والأطفال.وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس يولي أهمية خاصة للشباب وهو حريص بصفة خاصة على أبنائنا وبناتنا من دور الأيتام، كما أكدت على أهمية قيم الانتماء وحب الوطن التي يجب أن يتحلى بها الأطفال والشباب، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لهم لتعزيز دمجهم في المجتمع.