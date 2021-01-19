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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لقاء الجمهورية» اللبناني: تشكيل الحكومة يجب أن يكون مسألة وطنية خالصة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:14 م
ميشال سليمان
ميشال سليمان
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دعا لقاء الجمهورية اللبناني، برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان، الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، إلى جعل عملية تشكيل الحكومة الجديدة مسألة وطنية داخلية خالصة، وعدم ربط مصيرها بما يجري في منطقة الشرق الأوسط أو العالم.

وأعرب لقاء الجمهورية - في بيان اليوم - عن أسفه إزاء قيام القوى السياسية الحاكمة في لبنان بربط نفسها بالصراع الإقليمي والدولي، بدلا من السعي إلى «لبننة» عملية تأليف الحكومة الجديدة.

من ناحية أخرى، حذر أعضاء لقاء الجمهورية من قيام البعض في لبنان بالتطاول على القوات المسلحة اللبنانية سعيا إلى «كسر هيبة المؤسسة العسكرية»، مشددين على أهمية صون الحريات المسئولة واللجوء إلى القضاء المختص حينما يتطلب الأمر.

ولفت إلى الجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش الأبيض من كافة العاملين بالقطاع الطبي والصحي في البلاد في سبيل إنقاذ اللبنانيين وإسعافهم في مواجهة وباء كورونا بما يتوفر من إمكانيات، بالرغم من التحديات الوبائية والاقتصادية والمعيشية وغيرها.

ودعا السلطات اللبنانية إلى دعم القطاع الطبي إلى أبعد الحدود، وعدم ادخار أي جهد نحو توفير المستلزمات التي تساعد على إنقاذ مرضى وباء كورونا من خطر الموت، مشددا على ضرورة اعتماد سياسة تحسين وتحصين تجاه الأطباء والممرضين والمسعفين وكل من يُعرض نفسه للخطر لإنقاذ المصابين.

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