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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ «حياة كريمة» في أشمون والشهداء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:12 م
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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ناقش اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمبادرة القومية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ونواب المركز ومديري مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطري والصحة والطرق والنقل، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والغاز والكهرباء وممثل عن شركة مياه الشرب رؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة أشمون، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

وأكد محافظ المنوفية أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كونها تستهدف في المقام الأول بناء المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات له بشكل حضاري وفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية 2030، فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية.

هذا وقد تتضمن الاجتماع مناقشة المشروعات المقترحة في مختلف القطاعات الخدمية والمشروعات المختلفة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية بمركز ومدينة أشمون للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطن بالقرى والمساعدة في تخيف العبء عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وأمنة لهم.

وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة كافة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أنها مبادرة قومية وفرصة ذهبية ولا بد من استثمارها لشرف شأن المحافظة والنهوض بها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطط شاملة لتطوير قرى مركزي أشمون والشهداء ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة.

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