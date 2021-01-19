20 ألف وحدة جديدة لقاطني العشوائيات بالقاهرة خلال 2021

قال خليل شعت مدير وحدة تطوير العشوئيات بمحافظة القاهرة، إن 20 ألف وحدة من نصيب قاطني العشوائيات خلال عام 2021، حسب خطة المحافظة للانتهاء من العشوائيات المهددة خلال العام الجاري.وأوضح شعت في تصريحات لـ"الدستور" أن خطة عمل محافظة القاهرة للانتهاء من العشوائيات ستأتي في 20 منطقة مهددة، مشيرا إلى متابعة المحافظ لملف العشوائيات لما توليه من أهمية القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية.يذكر أن محافظة القاهرة انتهت من إزالات أرض المسبح بالسيدة عائشة وعزبة الهجانة ومنطقة الطيبي بحي السيدة زينب.