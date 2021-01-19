سكرتير مساعد مطروح يتابع أعمال رفع كفاءة منطقة الكيلو 4

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، بتفقد منطقة الكيلو 4 وشارع الإذاعة للوقوف على نتائج أعمال رفع الكفاءة والاطمئنان على عدم تأثر المنطقة واعمال التطوير بعد مياه الامطار التي شهدتها مدينة مرسى مطروح الليلة الماضية.جاء ذلك في إطار متابعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للتيسير على المواطنين، وحركة المواصلات وتلافي كافة سلبيات موجه الطقس غير مستقر التي شهدتها مطروح في نوفمبر الماضي، وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، ومتابعة نتائج الجهود في رفع مستوى عدد من الطرق والشوارع المتضررة لتيسير حركة الطرق ومنع تراكمات مياه الأمطار.