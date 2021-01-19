محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق حكر السكاكيني القديم (صور)
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:07 م
مصطفى عبداللهطباعة
تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع نشوب حريق بأرض فضاء ناتج عن إشعال أحد المواطنين راكية خشبية للتدفئة أمام منطقة حكر السكاكين القديم بحى الشرابية
بحضور الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء نائب مدير الأمن لقطاع شرطة شمال ورئيس حى الشرابية ومامور قسم الشرابية والأجهزة الأمنية والتنفيذية
وأشارت المنطقة الجنوبية في بيان لها الى امتداد الحريق إلى بعض مخلفات الأخشاب لمسافة 500 متر وتمت السيطرة على الحريق ولا توجد إصابات أو خسائر فى الأرواح وجارى في الوقت الحالي المتابعة.
بحضور الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء نائب مدير الأمن لقطاع شرطة شمال ورئيس حى الشرابية ومامور قسم الشرابية والأجهزة الأمنية والتنفيذية
وأشارت المنطقة الجنوبية في بيان لها الى امتداد الحريق إلى بعض مخلفات الأخشاب لمسافة 500 متر وتمت السيطرة على الحريق ولا توجد إصابات أو خسائر فى الأرواح وجارى في الوقت الحالي المتابعة.