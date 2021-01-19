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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبين القناطر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:06 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات في مجال (الطرق - مياه الشرب - الصرف الصحي)، بمركز ومدينة شبين القناطر.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهويه، "حياه كريمة"، وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية، بعد اختيار مدينة شبين القناطر لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع المدينة والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري منشأة كفر شبين أعلى السكة الحديد بتكلفة 5 مليون جنيه، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وهذا الكوبري سوف يخدم عبور الطلبة بداخل كفر شبين إلى المعهد الأزهري، ومدرسة التعليم الأساسي، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء منه بنهاية الشهر الجاري.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "شبين القناطر - قليوب"، بطول 14 كيلو متر، ووجه الهجان رئيس المدينة بالتنبيه على مقاول المشروع بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ معرض سيارات مقام على أرض زراعية يفترش السيارات على حرم طريق "شبين - قليوب" بمنطقة الزهويين، وجرى استدعاء المعدات وإزالة المخالفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد المحافظ محطة رفع (طحانوب) بتكلفة 63 مليون جنيه، موجها بالبدء في أعمال توصيل وصلات المنازل، وشدد على أن يجرى التسليم وتشغيل المحطة خلال شهر.

كما تفقد الهجان، إنشاء محطة معالجة الكوم الأحمر، موضحا أن المحطة ستخدم قرى (الكوم الأحمر - نوى - الزهويين- نوب طحا - الحصافة - كفر الدير)، بتكلفة 134 مليون جنيه، ووجه برصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى المحطة بطول 750م.

وتفقد الهجان مشروع صرف صحي قرية الشوبك والتي يبلغ تكلفتها 34 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من المشروع بنسبه 85%، ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، وجرى الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه 90%.

ثم توجه المحافظ لتفقد توسعات المرحلة الثالثة من محطة معالجة شبين القناطر بطاقه 65 ألف متر 3يوم بقرية سسل مركز شبين القناطر بتكلفة إجمالية 480 مليون جنيه، كما تفقد( معمل الكيمياء - معمل البكتريولوجي - غرفة فحص البيولوجي)، والمتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع نهاية العام الحالي.

واختتم الهجان الجولة بتفقد توسعات المرحله الثانية لمحطة مياه شبين القناطر بعرب جهينة، علما بأن المرحلة الأولى تنتج 1000 لتر ث، وبعد الانتهاء من توسعات المرحله الثانية تنتج المحطة 2000 لتر ث، وتبلغ تكلفة التوسعات حوالي 120 مليون جنيه، وتخدم المحطة مركز ومدينة شبين القناطر بالكامل وتعد المحطه أكبر محطة مياه على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها، موجها بسرعة حصر المشروعات المتعثرة الخاصة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، للبدء فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيلها لتقديم الخدمة لأهالي المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد محمدي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومسئولي هيئة الطرق.

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