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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جائزة الشيخ زايد» تضيف 5 لغات جديدة في موقعها الإلكتروني

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:06 م
جائزة الشيخ زايد
جائزة الشيخ زايد للكتاب
جمال عاشور
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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية عن إضافة خمس لغات جديدة إلى قائمة اللغات التي يضمها موقعها الإلكتروني، فأصبح الموقع متاحًا بالألمانية والإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية إلى جانب العربية والإنجليزية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجائزة المستمر لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتسهيل عمليات التواصل مع الكتّاب والناشرين والجهات الراغبة في الترشح للجائزة من تلك الدول، واستقطاب المزيد من الترشيحات لفروع الجائزة المخصصة للأعمال بغير العربية، وهي فرع "الترجمة"،الذي يهدف إلى دعم حركة الترجمة من خلال تكريم الأعمال المترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية أو من العربية إلى اللغات الأخرى، وفرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى"، الذي يستقبل الدراسات المكتوبة بالإنجليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية التي تناقش الثقافة العربية وأبعادها.

وتعد دورة هذا العام من جائزة الشيخ زايد للكتاب الأكبر في تاريخها من حيث عدد الترشيحات، حيث استقبلت الجائزة 2349 ترشيحًا من 57 دولة، وهي زيادة تبلغ 23٪ بالمقارنة مع دورة العام الماضي. وشهد فرعا "الترجمة" و"الثقافة العربية في اللغات الأخرى" نموًا في هذا العام لتشكّل الأعمال المرشّحة ضمن هذه الفروع ما نسبته 12٪ من إجمالي الترشيحات، مما يعكس أهمية الأعمال المكتوبة باللغات غير العربية، ويؤكد ضرورة توفير الموقع الإلكتروني للجائزة بالمزيد من اللغات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: قائلًا "إتاحة الموقع الإلكتروني بهذه اللغات هي خطوة هامة لتحقيق المزيد من النمو للجائزة على الصعيد العالمي، حيث شهدت الترشيحات القادمة من خارج الدول الناطقة بالعربية والإنجليزية تزايدًا مستمرًا خلال السنوات الماضية، وكان من الطبيعي أن نوفّر موقع الجائزة بهذه اللغات لنتمكّن من التواصل مع الكتّاب والناشرين في هذه الدول بلغاتهم الأم."

وأضاف: " أننا نؤمن بأهمية التبادل الثقافي بين مختلف الحضارات، لذا نسعى إلى أن يكون موقع الجائزة منصة لتبادل الأفكار ولتعزيز الحوار العالمي. إن إضافة هذه اللغات ستسهم في رفد القطاع الأدبي في المنطقة بالمزيد من الأعمال الأدبية العالمية، مما يعزز تنمية الفكر والإبداع في الثقافة العربية."

ويوفّر الموقع الإلكتروني لجائزة الشيخ زايد للكتاب معلومات وافية حول الجائزة، وفروعها، ونظام التحكيم، وكيفية الترشّح للفروع الـ9، والمبادرات الصادرة عنها والتي تشمل منحة الترجمة، ويوفّر بوابة إلكترونية لاستقبال الترشيحات من حول العالم: www.zayedaward.ae

ومن الجدير بالذكر أن لجان التحكيم تعمل حاليًا على تقييم الكتب التي شملتها القوائم الطويلة، لرفع تقاريرها إلى الهيئة العلمية، والتي ستقوم بدورها باختيار الأعمال المرشحة لدخول القوائم القصيرة ليقوم مجلس الأمناء باعتمادها واختيار الفائزين.

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