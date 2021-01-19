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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

حتى نفاذ الاكسجين.. غطاس سكندري يتطوع للبحث عن غريق الشرقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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من الإسكندرية إلى الشرقية، استقل الطريق فجرا، وصولا لمنطقة حادث غريق الزوامل برفقة عدد من الغطاسين المتطوعين، ليصف الدكتور رأفت حمزة، أحد الغطاسين المتطوعين والأستاذ مساعد بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، أنه وجد أهالي القرية محل الحادث تنتفض على قدم وساق في انتظار بشرى خروج جثمان فقيدهم.

يساعد "حمزة" في البحث عن غريق الزوامل بالشرقية، برفقة هيئة الإنقاذ النهري، في محيط الحادث والقاطع لها اكثر من كوبري لترفع من احتمالات أن يحتجز الجثمان اسفله، وصولا لمنطقة التل الكبير للبحث اسفل الحواجز.

واستمرت محاولات البحث عن فقيد الزوامل من الفجر حتى غروب الشمس، ليوضح حمزة أن قانون الغطس يلزمهم بتوقف عمليات البحث مع وصول الليل حفاظا على سلامة أرواح الغواصين، ولكن قلق الأهالي هو ما وضع القوانين جانبا، ليستمر تمشيط محيط الحادث بالكشافات حتى نفاذ كمية الاكسجين بالأسطوانات.

وأوضح أن المياه بالترعة محل الغرق بعمق 9 أمتار وتيار المياه بها شديد، كما ان المياه غير صافية ومليئة بالشوائب والنفايات، وهي ظروف صعبة لعمل الغطاسين والتي تعثر عمليات البحث عن الجثمان المفقود.

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