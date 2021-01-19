اليابان تسجل ارتفاعا قياسيا في حالات كورونا الحرجة

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة اليابانية تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الحالات الحرجة الحالي من مصابي فيروس كورونا.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات الحرجة تخطى حاجز الـ1000 حالة للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء، مشيرة إلى استمرار تزايد معدلات الإصابة رغم فرض حالة الطوارئ بالعاصمة طوكيو و10 مقاطعات أخرى.وتقول السلطات الصحية في البلاد إن المؤسسات الطبية تعاني من ضغط شديد في كثير من أنحاء البلاد.. ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 340 ألف حالة.