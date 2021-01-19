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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

البيئة و«العربية للتصنيع» والوادي الجديد يبحثون إنشاء أول مصنع لتدوير مخلفات النخيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:04 م
عبد المنعم التراس
عبد المنعم التراس والدكتورة ياسمين فؤاد
إيمان ماهر
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بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في عدد من مجالات الصناعة المختلفة ومشروعات حماية البيئة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد تناولت المباحثات الشراكة بين البيئة والعربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد لإنشاء أول مصنع متخصص لتدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد، كما تم دراسة نتائج  نجاح التجربة العملية لتصنيع ألواح الخشب المضغوط  MDF من سعف النخيل، حيث تم تكليف إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الأخشاب بتنفيذها على كمية من مخلفات النخيل ( سعف النخيل )، تم ارساله من محافظة الوادي الجديد، وقد ظهرت نتائج التصنيع والإختبارات تشير إلى نجاح تصنيع  الخشب المضغوط  MDF بجودة عالية من سعف النخيل.

في هذا الصدد، فقد أكدت الدكتورة "ياسمين فؤاد" أن البيئة تحظى باهتمام القيادة السياسية وقد أصبحت من الأولويات الوطنية مشيرة إلى حرص وزارة البيئة لدعم كافة الجهود القائمة حاليا بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع للإستفادة من جريد ومخلفات النخيل لإنتاج أخشاب MDF.

وأوضحت فؤاد أن هذا التعاون يأتي في إطار التعاون الوثيق  بين العربية للتصنيع ووزارة البيئة للاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع مواد ذات قيمة مضافة تستفيد من خامات محلية وتحل مشكلات بيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن تأسيس مصنع إنتاج الأخشاب من جريد النخيل سيساهم في تخفيض التلوث البيئي، كما أنه يستخدم خامات محلية مهدرة سيعود تصنيعها بعائد مجزي للفلاح والمصنع.

من جانبه، أكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحقيق الإستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل، خاصة في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

وأشاد بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد لإقامة وتوطين مشروع زراعي صناعي متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتحقيق الإستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل.

كما أشار رئيس العربية للتصنيع إلى أنه تم الإتفاق على إنشاء مصنع  لألواح الخشب MDF من مخلفات النخيل في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بطاقة 60 ألف متر مكعب سنويا، مضيفا أن المشروع يحقق جدوى إقتصادية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي من خشب MDF، بالإضافة إلى الفوائد البيئية للاستفادة والتخلص الآمن من مخلفات النخيل.

وأوضح أن إنتاج المصنع يساعد في تقليل استيراد الخشب المضغوط من الخارج، حيث تبلغ حاليا فاتورة استيراد الخشب MDF حوالي 200 مليون دولار سنويا، في الوقت الذي يتم فيه شراء 400 ألف متر مكعب من خشب MDF لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وبدوره أكد الزملوط أهمية التعاون والشراكة مع وزارة البيئة والعربية للتصنيع في مجال مشروعات فرم النخيل وتأسيس مصنع لإنتاج أخشاب MDF، مشيرا إلى أن عدد النخيل بمحافظة الوادى الجديد يبلغ حوالي 2.43 مليون نخلة وجارى زراعة 2 مليون نخلة أخري طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار أن مخلفات النخيل تشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب المزارع والدولة ويتم التخلص منها بحرقها أو طمرها مما يترتب عليه آثار سلبية على البيئة ومخاطر وكوارث ناتجة عن الحرائق، موضحا أننا نستهدف الإستفادة من جريد النخيل لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط التي تستخدم في إنتاج المنتجات الخشبية المختلفة وهذه الصناعة تعتمد علي الخامات المنتجة محليا بالكامل.

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