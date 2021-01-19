حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

قالت هالة محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، إن الإدارة قامت بتنظيم حملات تفتيشية على عدد من المستشفيات بالمحافظة للتأكد من صلاحية الشبكات ومحابس وخزانات وعدادات واسطوانات الأكسجين ومتابعة تخزين وإمداد المرضى بالاضافة إلى الاطمئنان على اتباع تلك المستشفيات الاشتراطات البيئية السليمة والإلتزام بها وسط اجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك بمشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة أسيوط وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية مؤكده على استمرار شن تلك الحملات وفقًا لخطة وبرنامج زمني للتفتيش على المنشآت الصحية.ومن جانبه شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومدى توافر الأكسجين بكميات مناسبة والتأكد من عمل المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل لافتًا إلى تشكيل لجان متابعة وتفتيش على المستشفيات والمنشأت الصحية بهدف مراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين والحرص على عدم إهدار الموارد والامكانات المتاحة دون الاستفادة منها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وردع كل من تسول له نفسه الإضرار به وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بالقطاع الصحي وما يقدمونه من جهود مضنية ومتابعتهم المستمرة لموقف الأكسجين الطبي أولًا بأول تحسبًا لأي طارئ ولضمان تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين والمرضى خاصة مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".