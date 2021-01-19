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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أيتن عامر: أقدم مذيعة «توك شو» في مسلسل «رهبة»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:01 م
أيتن عامر
أيتن عامر
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كشفت الفنانة أيتن عامر عن انشغالها هذه الأيام بتصوير مشاهدها في مسلسل "فوبيا"، والذي جرى تغييره إلى "رهبة" حيث ستقدم خلاله شخصية مختلفة ومؤثرة، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وقالت أيتن عامر، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنها بذلت مجهودا كبيرا في التحضير للعمل، بهدف الظهور المؤثر وبأفضل شكل ممكن، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل يختلف عما قدمته في أعمالها السابقة.

وأضافت أن العمل يجري في إطار من التشويق والإثارة وأهم ما في الأمر هو البعد الدرامي للشخصية التي تقدمها، مشيرة إلى ظهورها خلال الأحداث بدور مذيعة توك شو ناجحة، ولكن ماضيها بما فيه من أزمات ومشاكل يطاردها وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

وأكدت النجمة حرصها على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار، مشيرة إلى أن كواليس العمل رائعة وبها أجواء مميزة تجمع بين الجد والصرامة والمتعة والروح الحلوة.

ولفتت إلى أنها تحاول في كل عمل فني تشارك فيه أن تغير اختياراتها وتجدد من خلال الأدوار التي تظهر بها للجمهور، مشيرة إلى أن النجاح سهل ولكن الاستمرارية هي الأصعب، بالإضافة إلى أنها تعطي لنفسها الفرصة للتعامل مع كل دور بطريقة مفصلة وعلى نطاق واسع.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول الخوف، ومعاناة الكثير من هذا المرض وأهم المشاكل التي يواجهونها، من خلال مجموعة من الأشخاص يتورطون في مشكلة كبيرة ولكل بطل خطأ يمسكه الأخر عليه ويصبح خطرا يهدد حياة كل مخطئ.

ويشارك في بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، وميرهان حسين، ومي القاضي، ودارين حداد، وأحمد فؤاد سليم، وطارق عبد العزيز، وأحمد صفوت، ومحسن منصور، وبهاء ثروت، وناصر سيف، وتأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

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