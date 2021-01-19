«مطروح» تفتتح منافذ لتوزيع الكمامات مجانا وتقديم الخدمات الطبية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر إلى القوات المسلحة وقيادة المنطقة الغربية العسكرية على جهودها المتواصلة وتعاونها مع المحافظة فى الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح أنه تم فتح منافذ لتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين بشارع الإسكندرية وأمام المحطة العسكرية بشارع الجلاء بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الطبية المجانية كقياس ضغط الدم ونسبة السكر فى الدم وقياس نسبة الأكسجين فى الدم وغيرها.وأضاف أن القوات المسلحة بذلت جهودها في التطهير والتعقيم المستمرة بعدد من المواقع والمنشآت العامة والحكومية بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث تم رش وتعقيم مبني مكتب البريد الرئيسي ومكتب الضرائب وكنيسة الشهيدين وكنيسة العذراء بالتنسيق مع مجلس المدينة وإدارة الأزمات والمجالس بديوان عام المحافظة فى إطار استمرار جهودها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والخطة الشاملة التى تنتهجها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا.