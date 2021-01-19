الكويت: رصد إصابة مواطنتين بالتحور الجديد لكورونا

أعلنت لصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، رصد إصابة مواطنتين بالتحور الجديد لكورونا.فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء عن رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا، وفقا لما نقلته صحف كويتية اليوم الثلاثاء،وأوضح السند في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن نتائج فحوصات مسحات الـ PCR للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلاأن فحص الـPCR والذي أجري في مطار دولة الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس هذا وقد تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.