رئيس «الصرف الصحي» بالإسكندرية يتابع نزح الأمطار بمختلف الأحياء

تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تراكمات مياه الأمطار، والتي تعرضت لها محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، حيث شهدت المدينة في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا سقوط أمطار غزيرة الي متوسطة علي جميع مناطق المحافظة.أجرى «نافع» جولة بالمحافظة، حيث مر على مناطق الشاطبي، محطة الرمل والمنشية، حتي منطقة الجمرك، للاطمئنان علي جاهزية المحطه وعمل التمركزات في كسح مياه الأمطار.كما اتجه إلى مناطق وسط المحافظة من نفق قناة السويس، وكارفور، مرورا بالطريق الصحراوي وبمنطقة الجراري ومتابعة كفاءة شنايش وبيارات المشروع العاجل، ولم يتم حدوثأي تجمع لمياة الامطار بجانب توافر السيولة المرورية.كذلك تم المرور علي كوبري الثروة السمكية، وكوبري الكيلو ٢١، متابعًا مع مدير عام العجمي كسح مياه الأمطار هناك وتراكماتها بواسطة سيارات الشفط والبدالات من الهانوفيل والبيطاش والدخيلة، مرورا بمحطة العجمي وطلعت مصطفي، بالإضافة إلى كسح مياة الأمطار من مثلث الشركات ومتابعة بدالة محكمة الدخيلة.