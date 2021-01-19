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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سحب تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين مطروح (صور)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:56 م
مياه الأمطار
مياه الأمطار
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى إزالة تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها المدينة اليوم الثلاثاء، مع سرعة سحب المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى تكثيف جهود سحب المياه على الطريق الدولى الساحلى ومداخل المدن لتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

وكثف مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة جهود سحب تراكمات مياه الأمطار بعدة مناطق منها شارع الكورنيش وشارع الجلاء وميدان البنك الأهلى وعبد المنعم رياض ومنطقة الميناء الشرقى.

كما كثفت شركة الكهرباء جهودها فى إصلاح وصيانة عدد من الأعطال التى سببتها موجة الطقس غير المستقرة حفاظا على أرواح المواطنين.

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