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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:55 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قريتي الظهير الصحراوي "مير الجديدة ودشلوط الجديدة" بمركزي القوصية وديروط وذلك للوقوف على المشكلات وتذليل العقبات لتنمية وتطوير تلك القرى وحل مشكلاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بايجاد الحلول العاجلة لمشكلات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظات

رافقه خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط. 

بدأت الجولة، بزيارة قرية مير الجديدة بمركز القوصية، والتي تم انشائها على مساحة 530 فدان وتفقد بعض منازل القرية وبعض المرافق والخدمات التي تم انشائها بها والتقى بعض الأهالي المقيمين بها واستمع إلى أهم مشكلات القرية وطلباتهم معلنًا تذليل كافة العقبات لتطوير الخدمات والمرافق بالقرية وتشجيع المواطنين على الإقامة بها واستصلاح الأراضي المخصصة لهم لافتًا إلى أن قرية مير الجديدة تشتهر بوجود زراعة الخضراوات مثل الطماطم والخيار والثوم والبصل والكوسة وغير من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية. 

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قرية دشلوط الجديدة بمركز ديروط والتي اقيمت على مساحة 199 فدان وتفقد بعض البيوت الريفية التي تم انشائها بها وبعض المرافق والخدمات بها مثل المدرسة والمسجد والمباني الإدارية والخدمية والتي لم تستغل الاستغلال الأمثل لعدم اشغالها بالسكان والتقى بعض أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم وأهم المشكلات لافتًا إلى إنه تم وضع بعض المقترحات لتشغيل تلك القرى وتطويرها وإقامة تجمعات سكنية جديدة بها واستغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 

وأكد المحافظ إنه تم وضع المقترحات اللازمة لتطوير قرى الظهير الصحرواي الثلاث الموجودة بالمحافظة وهي قرية قرية مير الجديدة بالقوصية على مساحة 530 فدان وقرية دشلوط الجديدة بديروط على مساحة 199 فدان وقرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" بالبداري على مساحة 14 فدان معلنًا تذليل كافة العقبات لحل المشكلات وتحقيق تنمية حقيقية بها وخلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة.‪ ‬

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