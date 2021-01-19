الدولار يُحقق مكاسب أسبوعية بفضل مخاوف المستثمرين

كشفت تقارير عالمية، أنه للمرة الثانية يتم توجيه الاتهام للرئيس ترامب لمساءلته قانونيًا، وإصدار قرار بعزله، وبهذا يصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب الأمريكي على عزله مرتين.وبينت أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كشف عن عزمه إقرار حزم تحفيز مالي جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، مضيفًا مساعدات بقيمة 1400 دولار للفرد إلى تلك السابقة البالغة نحو 600 دولار.وجاءت بيانات الأداء الاقتصادي متفاوتة هذا الأسبوع، باستثناء البيانات في الصين التي استمرت في التحسن.وازدادت أحجام التداول على سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع، وارتفعت مع تحقيق مكاسب أكبر في السندات ذات الآجال الأطول نتيجة لزيادة الطلب في مزادات سندات الخزانة ذات أجل 10 أعوام و30 عامًا يومي الثلاثاء والأربعاء، علاوة على ذلك، دعمت تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول توقيت الخفض التدريجي لمشترياته من سندات الخزانة خلال الأسبوع ارتفاع أسعار السندات.وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 2.9% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وذلك خلال اجتماعه المقبل في يناير 2021.وسجل مؤشر الدولار مكاسب أسبوعية؛ بسبب تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر، تزامنًا مع محاولة عزل ترامب الثانية التاريخية وتقديمه للمساءلة القانونية، بالإضافة الى تراجع الأسهم. من ناحية أخرى، هبط اليورو أمام ارتفاع الدولار، بينما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا هذا الأسبوع، حيث صرح رئيس بنك إنجلترا أن البنك سيحاول تجنب هبوط أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، ما قلل من حالة عدم اليقين بين المستثمرين.وانخفضت أسعار الذهب على خلفية ارتفاع الدولار. في الوقت نفسه، أغلق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة، دون تغيير خلال الأسبوع.وسجلت الأسهم العالمية خسائر خلال تداولات أسبوع كان مليئًا باضطرابات سياسية وتسجيل لمعدل قياسي جديد للوفيات نتيجة فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وتراجعت الأسهم الأمريكية بنهاية الأسبوع بسبب قرار اتهام ترامب واحالته للمساءلة القانونية، إلى جانب الارتفاع القياسي الجديد بأعداد الوفيات الناجمة عن الوباء، وتباين الأرباح الفصلية للبنوك الكبرى.وكذلك البيانات الاقتصادية الأسوأ من المتوقع، إضافة الى الانخفاض الحاد في أسهم قطاع الطاقة بسبب التحقيقات التي تجريها الجهات الرقابية مع شركة إكسون موبيل. في الولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت مؤشرات ستاندرد أند بورز، وناسداك المركب وداو جونز الصناعي بنسبة 1.48% و1.54% و0.91% على التوالي. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق ليسجل 24.34 نقطة، ولكنه لا يزال أقل من متوسطه في 2020 البالغ 29.31 نقطة.وبالمثل، عزف المستثمرون عن المخاطرة في أوروبا، حيث انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.81% نتيجة مخاوف من تشديد إجراءات الإغلاق، وتباطؤ عمليات التطعيم عن المعدل المتوقع، وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الصين.كما انخفضت أسعار البترول الخام بنسبة 1.59% لتخسر جزءًا من مكاسب الأسبوع الماضي، نتيجة للمخاوف من أن يتسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًا في تراجع الطلب العالمي على الوقود. ويعد تفشي المرض في الفترة الأخيرة في الصين مصدر قلق خاص، حيث سجلت البلاد هذا الأسبوع أول حالة وفاة منذ أبريل الماضي.