رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 309 مواطنين بقاقلة «حياة كريمة» الطبية بسيوة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:51 م
قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة
ياسمين شعيب
طباعة
قال الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل العلاجية بصحة مطروح، إنه طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور احمد البلتاجي وكيل الوزارة، يتم الوصول بالقوافل المجانية العلاجية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية إلى القرى والنجوع.

وأوضح خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم إنهاء أعمال قافلة حياة كريمة الطبية بقرية المراقي التابعة لمدينة سيوة، حيث تم الكشف على 309 مواطنين وصرف لهم العلاج بالمجان.

وأكد أنه يتم التجهيز الآن لإطلاق القافلة في قرية الجراولة شرق مدينة مرسي مطروح وذلك للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية لهم بالمجان، مشيرا إلى أن القافلة الطبية حياة كريمة ستصل إلى جميع القرى والنجوع للكشف على الأهالي بالمجان.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

رئيس البرلمان: النواب تقدموا بـ100 بيان عاجل

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

الصور

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنح السفارة الأمريكية للتبادل الطلابي

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

خبراء بجنوب إفريقيا: السلالة الجديدة من كورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

ربيعة جلطي: الكتابة العربية في مجملها خارجية تغتال الـ«أنا» لصالح الجماعة

مكتبة الإسكندرية تصدر أول قصة أطفال حول التراث المغمور بالمياه

تعرف على فعاليات «المجلس الأعلى للثقافة» لهذا اليوم

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»