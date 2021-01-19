الكشف على 309 مواطنين بقاقلة «حياة كريمة» الطبية بسيوة

قال الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل العلاجية بصحة مطروح، إنه طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور احمد البلتاجي وكيل الوزارة، يتم الوصول بالقوافل المجانية العلاجية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية إلى القرى والنجوع.وأوضح خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم إنهاء أعمال قافلة حياة كريمة الطبية بقرية المراقي التابعة لمدينة سيوة، حيث تم الكشف على 309 مواطنين وصرف لهم العلاج بالمجان.وأكد أنه يتم التجهيز الآن لإطلاق القافلة في قرية الجراولة شرق مدينة مرسي مطروح وذلك للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية لهم بالمجان، مشيرا إلى أن القافلة الطبية حياة كريمة ستصل إلى جميع القرى والنجوع للكشف على الأهالي بالمجان.