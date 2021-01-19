1486 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء، 1486 إصابة جديدة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 390 ألفا و546 حالة، تعافى منها 373 ألفا و90 حالة.. بينما توفي 7199 حالة.وأضافت أنه يتواجد بالمستشفيات 2061 حالة منها 332 حالة بالعناية المركزة.. مشيرة إلى أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 10 آلاف و257 حالة.وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه تم إعلان أول إحصائية عن متلقي تطعيم كورونا، وبلغوا حتى الآن 102 ألف و790 شخصا.