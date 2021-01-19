تجديد حبس المتهمين بسرقة أجهزة تقوية شبكات المحمول بالمعادي

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة أجهزة تقوية إشارة شبكات المحمول.وتمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي دائرة قسم شرطة المعادي بشارع كورنيش النيل، بعدما اشتبهت في مستقلي السيارة "ماركة متسوبيشى لانسر فضي اللون" أثناء توقفها بجانب الطريق من القبض عليهم.وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط "س.م. ك" 27 سنة، سائق ومقيم المشروع الأمريكي دائرة قسم شرطة حلوان "قائد السيارة ويعمل عليها كسائق"، و"ا. ع.ا" 30 سنة، فني كهرباء بشركة ومقيم أهناسيا بني سويف.وعثر بداخل السيارة على 5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول، و21 إريال هوائي "مختلفة الأنواع "، و4 لفات سلك كهربائية، و3 وصلات معدنية لإريال الهوائي، و4 أجهزة ريسيفر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.