«الحجرف»: قمة العُلا انطلاقة جديدة لمسيرة «التعاون الخليجي»

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، منسوبي القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، بمناسبة نجاح قمة العُلا التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري، مؤكدًا أن هذه القمة التي تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس التعاون الخليجي.وأجرى الحجرف، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة لمقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، وكان في استقباله قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وعدد من كبار ضباط القيادة.وقام الأمين العام بعمل جولة داخل منشآت ومباني القيادة الموحدة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة، التي تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والذي أتى قرار إنشاءها بمباركة قادة دول مجلس التعاون إيمانًا منهم بروابط التلاحم الذي يربط الدول الأعضاء.