المعارضة التركية تحشد العمال للاحتجاج ضد أردوغان

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو، عمال خدمة العمارات السكنية في إسطنبول، للخروج في احتجاجات مليونية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما نقله موقع «سوزجو» التركي.وتابع أوغلو خلال لقاء نظمه مع «عمال الشقق»، بمركز إسطنبول صفاكوي الثقافي، اليوم الثلاثاء،: «لم ترغب المؤسسة السياسية في رؤيتكم. في حين أن ما لا يقل عن مليون شخص يعملون في خدمة ونظافة الشقق في تركيا. ولو صدر صوت من المليون شخص فستهتز تركيا».وأضاف: «هل ذهب من يديرون الدولة إلى منزل أي عامل منهم وسألوه عن حالته؟ المؤسسة السياسية لا تريد أن ترى عمال الشقق. إنهم يعرفون مشكلة المرابين والسادة في لندن ولا يعرفون مشكلتكم. إنهم موجودون عندما يتعلق الأمر بطلب الأصوات، فهم موجودون. يريدون أصواتكم لحل مشاكلكم».