أبوالعينين: يجب تحسين ترتيبنا بالبحث العلمي

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن البحث العلمي قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية.وأشار النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، في حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إلى أن أرقام براءات الاختراع "متواضعة".وأكد أبوالعينين أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجيع للمبدعين لا بد وأن تؤخذ بصورة أفضل، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج".وتساءل وكيل مجلس النواب: هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور في المشروعات حتى يكون لها دخل؟، مشيرًا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات في كل المجالات يكون له مردود إيجابي في زيادة الموارد.وأشار أبوالعينين إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة في اختيار المتقدمين إليها، حيث يتم وفقًا لاختبارات قدرات وهي طريقة حديثة، متسائلًا: هل سيكون للجامعات الحكومية حظ في هذا النظام؟وشدد وكيل البرلمان على أهمية ربط البحث العلمي بالبيئة والمجتمع، مطالبًا في الوقت ذاته بأهمية العمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات.