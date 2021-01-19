رئيس البرلمان يطالب النواب بمراعاة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك من خلال ارتداء الكمامة فضلا عن استعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها، قدر الإمكان حفاظا علي الصحة العامة للجميع.وشدد رئيس مجلس النواب، علي أهمية التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم.