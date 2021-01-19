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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان يطالب النواب بمراعاة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:42 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك من خلال ارتداء الكمامة فضلا عن استعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها، قدر الإمكان حفاظا علي الصحة العامة للجميع.

وشدد رئيس مجلس النواب، علي أهمية التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم.

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