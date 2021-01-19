محافظ بورسعيد يسلم عقود تمليك لمستحقي المرحلة 3 من الإسكان الاجتماعي

سلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقود 22 وحدة سكنية للشباب المستحق لمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة، وذلك خلال احتفالية أقيمت في المشروع بعد نتهاء 100 ٪ من الأعمال الإنشائية وانتهاء أكثر من 95 ٪ من المرافق.أبدى الشباب سعادتهم ببدء تسليم الوحدات السكنية، التي تتواجد الوحدات بمدينة بورفؤاد أمام المجري الملاحي وميناء شرق بورسعيد.يبلغ عدد الوحدات السكنية بالمشروع 7705 وحدة سكنية، عبارة عن 403 عمارة مقسمين الي201 عمارة بإجمالي وحدات 4681 و136 عمارة بإجمالي 3024 وحدة سكنيةو 66 عمارة استثماري بعدد 1320 وحدة سكنية.حضر مراسم تسليم الوحدات عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام وممثلين عن البنك والشركات المنفذة.