القبض على عاطل بـ 100 طربة حشيش في الغربية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش في محافظة الغربية.و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط مسجل خطر، تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية.تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.