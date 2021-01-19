جبالي يطالب النواب باقتصاد كلمتهم: «ادخلوا في الموضوع وبلاش تهنئات»

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هناك حالة استياء من جانب كبير من أعضاء البرلمان، بسبب تجاوز البعض للمدة المحددة للحديث في الجلسات.وطالب جبالي النواب بمراعاة عدم تجاوز الوقت ومحاولة ضبط الكلمة وفق المدة المحددة للحديث والدخول في الموضوع مباشرة، بدون مقدمات ودون تهنئة أو الإشارة لموضوع آخر غير مطروح في موضوع بيان الوزير، حتى يستطيع إعطاء الكلمة لأكبر عدد من الأعضاء.وطالب جبالي، من النواب الالتزام بإدارة الجلسة، مضيفا: "سوف أقوم بقدر الإمكان بمراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمة".