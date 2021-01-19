رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

16 ألف مواطن يسددون غرامات مخالفة عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:37 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 16512 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 16307 أشخاص.

وضبط 205 أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 649 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 202 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1118 شيشة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وكذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

وزير التعليم العالي عن «طب بدبلوم تجارة»: وضعنا قواعد لمعالجة الموقف

الصور

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

«القيادة الشبابية بين الحلم والواقع» لقاء بالأعلى للثقافة (صور)

قريبًا.. صدور «مغزى القراءة» عن مصر العربية للنشر

«الأوبرا» تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بمسرح الجمهورية بعد غد

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير