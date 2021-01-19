16 ألف مواطن يسددون غرامات مخالفة عدم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 16512 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 16307 أشخاص.وضبط 205 أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 649 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 202 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1118 شيشة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وكذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.