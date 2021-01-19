برلماني روسي يؤكد أهمية إصدار جوازات خاصة لمتلقي لقاح كورونا

قال دميتري موروزوف، رئيس لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما الروسي، إن فكرة إصدار جوازات خاصة لمتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مهمة وضرورية، معتبرا أنها فكرة تتطلب تفكيرا وإعدادا خاصا.وأضاف رئيس لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما الروسي، خلال اجتماع للجنة المذكورة،اليوم الثلاثاء: "يتم حاليا طرح موضوع إصدار جوازات خاصة لمتلقي اللقاح ضد "كورونا" المستجد، وهذه مسألة مهمة وضرورية للغاية".وتابع "موروزوف"،"هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية حول كيفية استخدام الجواز والمعلومات، التي يجب أن تكون بداخله"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات ستكون ضرورية للأطباء والمؤسسات الطبية المختلفة في روسيا".وكانت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، قد دعت مؤخرا إلى استخدام وثائق تؤكد التطعيم، ومنها فكرة إصدار جوازات سفر لمتلقي اللقاح.