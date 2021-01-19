رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني روسي يؤكد أهمية إصدار جوازات خاصة لمتلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
قال دميتري موروزوف، رئيس لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما الروسي، إن فكرة إصدار جوازات خاصة لمتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مهمة وضرورية، معتبرا أنها فكرة تتطلب تفكيرا وإعدادا خاصا.

وأضاف رئيس لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما الروسي، خلال اجتماع للجنة المذكورة،اليوم الثلاثاء: "يتم حاليا طرح موضوع إصدار جوازات خاصة لمتلقي اللقاح ضد "كورونا" المستجد، وهذه مسألة مهمة وضرورية للغاية".

وتابع "موروزوف"،"هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية حول كيفية استخدام الجواز والمعلومات، التي يجب أن تكون بداخله"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات ستكون ضرورية للأطباء والمؤسسات الطبية المختلفة في روسيا".

وكانت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، قد دعت مؤخرا إلى استخدام وثائق تؤكد التطعيم، ومنها فكرة إصدار جوازات سفر لمتلقي اللقاح.

موضوعات متعلقة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

الصور

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

«القيادة الشبابية بين الحلم والواقع» لقاء بالأعلى للثقافة (صور)

قريبًا.. صدور «مغزى القراءة» عن مصر العربية للنشر

«الأوبرا» تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بمسرح الجمهورية بعد غد

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير