أمين عام «أونكتاد» يتنحى عن منصبه لخوض انتخابات الرئاسة في كينيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الدكتور موكيسا كيتوي، سيتنحى مبكرا عن منصبه للترشح لخوض الانتخابات للرئاسية في كينيا عام 2022.وقال ستيفان دوجاريكن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الثلاثاء، إن "كيتوي" الذي تولى هذا المنصب في مطلع سبتمبر عام 2013، أبلغ "جوتيريش" أنه سيستقيل من منصبه في 15 فبراير المقبل، موضحا أن نائبة الأمين العام للأونكتاد البلجيكية إيزابيل ديورانت، ستعمل كأمينة عامة بالإنابة للأونكتاد، فيما سيتم إطلاق عملية تعيين بالتشاور مع الدول الأعضاء لإيجاد خليفة لـ "كيتوي".ومن جانبه، أكد "كيتوي" للأمين العام للأمم المتحدة أنه لن يطلق رسميا حملته الدعائية لخوض الانتخابات الرئاسية في كينيا، حتى يتخلى عن مسئولياته كموظف مدني دولي في الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تنتهي فترة ولاية "كيتوي" الثانية في منصبه في 31 أغسطس المقبل.يذكر أن "الأونكتاد" هي منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، ومقرها جنيف بسويسرا وقد تأسست في 30 ديسمبر 1964.