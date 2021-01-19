«تعليم المنوفية»: بدء تقييم مشروعات المسابقة الدولية «ISEF»

شهد اليوم الثلاثاء، أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، يرافقه هاني عنتر وكيل المديرية، وقائع بدء فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية ISEF "معرض العلوم والهندسة"؛ وذلك بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والتي جرت فعالياتها بنظام "أونلاين"، نظرًا لدواعي فيروس كورونا المستجد.من جانبه قال مدير تعليم المنوفية أن اليوم سيجري تقييم المشروعات التي تقدم بها الطلبة بعدد 44 مشروعًا من إدارة الموهوبين والتعلم الذكي وعدد 11 مشروعًا من إدارة شبين الكوم التعليمية على أن تستكمل عملية التقييم غدًا وبعد غد، وذلك تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.