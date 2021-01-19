السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

قضت محكمة تايلاندية بسجن سيدة لمدة قياسية تبلغ 43 عاما وستة أشهر؛ لخرقها القانون الذي يجرم إهانة أو تشويه سمعة النظام الملكي.وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أدانت السيدة - وهي في منتصف الستينيات من عمرها - في 29 تهمة تتعلق بانتهاك قانون العيب في الذات الملكية لنشرها مقاطع صوتية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع يوتيوب مع تعليقات تحوي انتقاد للنظام الملكي.وتصل عقوبة انتهاك قانون العيب في الذات الملكية في تايلاند - المعروف على نطاق واسع بالمادة 112 - بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 عاما لكل تهمة.