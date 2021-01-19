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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة يدعم «الحديدي» بطل ألعاب القوى لذوي القدرات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:32 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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وعد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبطل الجمهورية في ألعاب القوي لذوي الهمم والقدرات الخاصة الكابتن عصام الحديدى، والذى دفعته ظروف معيشته الصعبة إلى عرض ميدالياته التي حصل عليها خلال مشواره الرياضي للبيع، حسبما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة مع الكابتن عصام الحديدي، بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث مطالبه، والعمل على تنفيذها مع مختلف الجهات.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي الخطوات التي ستنفذها الوزارة للاعب الفترة المقبلة في مقدمتها توقيع عقد عمل معه بأحد مراكز الشباب بمحافظة الغربية، لتوفير دخل شهري مناسب له، ودراسة حصوله على معاش من قدامى الرياضيين، وإمكانية صرف إعانة اجتماعية له بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضح الوزير أنه سيقوم كذلك بالتنسيق مع محافظ الغربية؛ لبحث إمكانية توفير مسكن ملائم للكابتن عصام الحديدي، إضافة إلى استعداد الوزارة لإعداده كمدرب متخصص في ألعاب القوي.

وأكد تقديم وزارة الشباب والرياضة الدعم لكل رياضيي وأبطال مصر في مختلف الألعاب، والاستفادة من خبراتهم الرياضية كونهم حققوا لوطنهم العديد من الإنجازات في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن ذوى القدرات والهمم يأتون في صدارة اهتمامات الوزارة من حيث تقديم الدعم والمؤازرة لهم، وتحقيق مطالبهم، وإشراكهم في شتى البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية.

من جانبه، أعرب الكابتن عصام الحديدي عن بالغ سعادته بلقاء وزير الشباب والرياضة، وسرعة استجابته لمطالبه، مستعرضًا أبرز إنجازاته على المستوي الرياضي، وما يحتاجه من متطلبات خلال الفترة المقبلة.

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