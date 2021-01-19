مكتبة الإسكندرية تصدر أول قصة أطفال حول التراث المغمور بالمياه

أصدر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، قصة للأطفال بعنوان «مغامرات بحّار ونجمة البحار»، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وكرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، من تأليف جيهان نبيل ذكي، ورسوم أسامة علي، وهدير دهب.القصة هي الأولى من نوعها في المكتبة العربية، وتهدف إلى تعريف الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة بقيمة وأهمية التراث الثقافي الغارق، وضرورة المحافظة عليه، وهي تعد أول قصة للأطفال تقوم بنشرها مكتبة الإسكندرية في هذا المجال، وهي إحدى مساهمات مشروع التوعية بالتراث الثقافي المغمور بالمياه "بحّــار"، التابع لمركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، بدعم من مؤسسة هونور فروست للبحث العلمي بإنجلترا.