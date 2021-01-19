افتتاح 6 مدارس تعليم أساسي في أسوان (صور)

شهدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، افتتاح البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، 6 مدارس تعليم أساسي، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى، وأعمال تطوير مركز شباب ابو الريش بحرى بأسوان، وذلك بتمويل كامل من البنك الأهلي المصري.ومن ناحيتها أشادت الدكتورة غادة يحيي نائب محافظ أسوان، بالأعمال التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلي في تنفيذ العديد من أعمال التطوير في مختلف المجالات وخاصة قطاع التعليم، مضيفة أن هناك مجهود كبير من المؤسسة والبنك فيما يخص الوسائل التكنولوجية والفصول والمكتبات وتوفيركافة احتياجات العمالة بالمدارس التي تم تطويرها.وتابعت: أعمال التطوير لاقت إشادة كبيرة من أولياء الأمور والطلاب علي السواء مؤكدة أن القيادة السياسية تهتم بتحقيق التنمية في كافة القرى أقصى جنوب مصر وأن الرئيس يولي اسوان اهتماما كبيرا.وقالت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، خلال الافتتاح إن البنك الأهلي المصري يمول تنفيذ أنشطة وتدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان، وذلك ضمن دور البنك في المجتمعي الذي تعد جزءا أساسيا في استراتيجيته، وحرصا من البنك الأهلي المصري على المساهمة الفعالة في جهود التنمية في كافة المحافظات، وخاصة الصعيد والمساهمة في التمكين الاقتصادي للمواطن المصري، من أجل حياة أفضل.وأضافت شهاب، أن الافتتاح شمل 6 مدارس نظامية ومجتمعية ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها 33 فصلا دراسيا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة، التي توليها مؤسسة مصر الخير اهتمامًا خاصًا ضمن برامجها التنموية.وأشارت إلى أن تلك الأعمال تأتي ذلك ضمن توجهات واستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية بدأت منذ فترة طويلة فى عدة إتجاهات، مضيفة أن البنك يدعم ويمول تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قرى البنك الاهلى المصرى، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة للأطفال بالمناطق المستحقة".وقال الدكتور على فتحى عبدالرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إنه تم إطلاق إشارة التشغيل لعدد من المشروعات التنموية التى يمولها البنك الأهلى المصرى بمحافظة أسوان، ومنها افتتاح مدرسة الشهيد رضاوى حسين الابتدائية التى يدرس بها 431 طالبا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، أيضًا تم افتتاح مدرسة 23 يوليو الإبتدائية وتخدم 176 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب، وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى.وأضاف فتحي، أنه تم افتتاح مدرسة على بن أبى طالب بحاجر السباعية، وذلك بعد أن تم إعادة بناؤها وتزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى لجميع طلاب المدارس 240 طالبا وطالبة، بجانب الاهتمام بالنشاط الرياضى للطلاب فتم تجهيز ملعب المدرسة وتنجيله لمساعدة الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.كما أشار رئيس قطاع التنمية المتكاملة إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى وقوامها (33) فصلا دراسيًا لإستيعاب أكثر من 1300 طالب وطالبة، وأية زيادات مستقبلية بالقرية عامة، وأيضًا سيتم تزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى لجميع طلاب، وعمل ملعب للمدرسة وتنجيله لممارسة الأنشطة الرياضية.وأوضح ان زيارة وفد البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير شملت تفقد أعمال التطوير الشامل الذى يتم لمبنى وملعب مركز شباب ابو الريش بحرى، والجارى التطوير الإنشائى لكامل المبنى وتجهيزه بأحدث التجهيزات الرياضية، وايضًا عمل ملعب المركز وتنجيله لإتاحة الفرصة لأبناء القرية والقري المجاورة لممارسة الرياضية فى مكان مهيأ لهذا الغرض.وقال ان فريق البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير سيقومان بافتتاح (9) مدارس مجتمعية منتشرة بمركزى دارو وكوم أمبو بأسوان، وهذه المدارس تخدم 198 دارسا ودراسة، وذلك بعد أن تم تطويرها التطوير الإنشائى الكامل، وتوفير زى مدرسى موحد للدارسين بهذه المدارس".وأضافت المهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، أن البنك الأهلي المصرى يستمر في تنفيد العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، حيث تطورت مساهمات البنك لتشمل تقديم عدد كبير من المشروعات التنموية، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم وتهيئة بيئة عمل متكاملة لهم سعيا لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع وتلبية احتياجاته.وأشارت مبدى، إلى أن البنك الأهلي المصري يدرك عبر سنواته الممتدة لأكثر من 120 عاما، أهمية دعم برامج الخدمة المجتمعية والمساهمة في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الإجتماعي، لأفراد المجتمع، اضافة الى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندة المرأة المعيلة، والتي تعد من أهم واجباته تجاه وطنه والتي يجب على كافة الشركات والمؤسسات الوطنية أن تحذو حذوه في الاضطلاع بهذا الواجب، مشددًا على أنه في إطار هذا الدعم يشارك البنك الاهلي، مؤسسة مصر الخير في تنفيذ الكثير من البرامج التى تتبناها المؤسسة لتنمية المجتمع وتوفير حياة كريمة لأبنائه.